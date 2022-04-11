Пожароопасный период объявили в Липецкой области

В Липецкой области с 11 апреля объявлен пожароопасный период. Соответствующее постановление подписано в администрации региона.

По данным МЧС, такое решение связано с установившимися погодными условиями. В Липецкой области наступило потепление. Жителей региона просят не поджигать сухую траву в лесах и на полях, не жечь мусор, не бросать на землю горящие спички и окурки. На садовых участках необходимо подготовить инвентарь для ликвидации возгораний, в том числе бочки с водой или ящики с песком. Об этом пишет GOROD48.

За нарушение требований пожарной безопасности гражданам грозит административная ответственность. Штраф для физических лиц составляет до 1,5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 15 тыс. рублей, для юридических лиц — до 200 тыс. рублей.

Ранее в этот день власти Липецка объявили о завершении отопительного сезона 12 апреля. Среднесуточная температура в регионе превышает +8 градусов.