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Реализация проекта «Трибуна Холл» в Благовещенске перешла во вторую фазу

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В Благовещенске (Амурская область) перешла во вторую фазу реализация масштабного проекта «Трибуна Холл». Об этом сообщает региональное правительство.

Сейчас специалисты демонтируют подпорную стенку старой набережной, строят павильоны, здания «Трибуна Холл» и детского центра. Из зоны работ уже перенесли водопровод и ливневую канализацию. На будущей аллее фонтанов рабочие забили сваи, обустроили бетонную площадку под чашу, возвели технические помещения, пишет ИА AmurMedia.

Также залиты бетонные основания тротуаров, подготовлена почва под газоны и цветники. В южной и северо-восточной частях заасфальтированы основания детских площадок, уточняет Амурская Служба Новостей.

По словам губернатора Василия Орлова, строительство ведется в графике, финансирование стабильное. На территории планируется создать музеи динозавров и российско-китайской дружбы. Центральным объектом станет культурный центр с трибуной — объект можно будет использовать как смотровую площадку и трибуну для зрителей.

Проект реализуется в рамках госпрограммы Приамурья «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» и муниципальной программы «Экономическое развитие города Благовещенска на 2015–2021 годы».

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