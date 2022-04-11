ФРГ поприветствовала визит Нехаммера в Москву и любые контакты с Россией

Кабмин ФРГ положительно оценивает визит канцлера Австрии Карла Нехаммера в Москву и выступает за любые контакты с руководством России. Об этом заявила на брифинге в понедельник, 11 апреля, представитель немецкого правительства Кристиане Хофман.

«Я могу подтвердить, что канцлер Нехаммер в преддверии визита проинформировал канцлера [Олафа] Шольца о планах отправиться в Москву. Кроме того, я могу сказать, что мы приветствуем эту инициативу австрийского канцлера по поиску прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным в Москве», — сказала она.

Также она отметила, что Германия выступает за любые дипломатические усилия, нацеленные на прекращение боевых действий на Украине и создание предварительных условий для переговоров между Украиной и Россией.

Она подчеркнула, что целью этих попыток является прекращение спецоперации по защите Донбасса, проводимой Россией. При этом она ушла от ответа на вопрос, готов ли Шольц сам отправиться в Москву.

10 апреля сообщалось о предстоящем визите Нехаммера в Москву. Поездка пройдет с согласия председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии. При этом отмечалось, что австрийский канцлер хочет сыграть роль «строителя мостов» и «сделать всё, чтобы приблизиться к миру». По его мнению, для этого необходимы личные встречи.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил встречу главы государства с канцлером Австрии. Он сообщил, что встреча пройдет в понедельник в Москве. Прибытие Нехаммера в Москву станет первым визитом лидера европейской страны в Россию с начала проведения спецоперации по защите Донбасса.

10 апреля Нехаммер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщили в пресс-службе Зеленского, украинский президент поблагодарил Австрию за гуманитарную помощь и технику, в том числе пожарные машины. В свою очередь, Нехаммер отметил, что Австрия поддерживает Украину во всех актуальных вопросах.

15 марта президент Австрии Александр Ван дер Беллен и его словенский коллега Борута Пахора заявили, что мир на Украине может быть достигнут только путем политического диалога.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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