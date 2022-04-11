Сломавший своему сыну плечо ухтинец получил условный срок

Суд Ухты вынес приговор мужчине, который сломал плечо своему трехмесячному ребенку. 28-летний местный житель признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Он получил два года условно с испытательным сроком на два года.

Суд установил, что 22 октября 2020 года мужчина взял своего сына в области левого плеча и, удерживая таким образом, стал его трясти. В результате у малыша диагностировали полный перелом левой плечевой кости и закрытую черепно-мозговую травму.

Мужчина не признал вину в содеянном, а также отказался объяснять причины своего поведения, пишет ИА «Комиинформ».

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах госпитализировали девятимесячного ребенка, отравившегося гашишем. Выяснилось, что гашиш принес в дом его отец. Когда мужчина вернулся домой, наркотическое вещество выпало из кармана его брюк и закатилось под диван. Там его нашел и проглотил ползающий по полу младенец.