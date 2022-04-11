Украинские военные обстреляли жилые дома в Первомайске

Украинские националисты обстреляли жилые дома в Первомайске. Корреспонденту телеканала «Известия» Денису Кулаге удалось заснять последствия атаки, а также пообщаться с местными жителями.

На кадрах слышны звуки прилетов, видны снаряд и оставшаяся от него воронка. Пострадал частный сектор — разрушены заборы, в зданиях выбиты стекла.

«Спускались в подвал, потом я своим говорю: бесполезно, ребят», — рассказал журналисту местный житель.

Мужчина добавил, что атаки со стороны украинской армии ведутся ежедневно начиная с 24 февраля.

«Это очень сложно — постоянно жить под обстрелами и чувствовать угрозу с неба. Надоело прислушиваться и бежать. Просто птицы летят — и ты в подвал», — рассказала собеседница корреспондента.

На месте работают наблюдатели Луганской Народной Республики и фиксируют происходящее. В результате атаки никто не пострадал.

24 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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