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МО РФ сообщило о ликвидации одного из руководителей «Правого сектора» Бобанича

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Российский спецназ ликвидировал на Украине одного из руководителей запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор» Тараса Бобанича. Об этом 11 апреля заявили в Минобороны России.

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«Российской группой специального назначения в ходе разведывательно-поисковых действий в пяти километрах южнее города Изюм ликвидирован один из одиозных руководителей так называемого добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» Тарас Бобанич», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Бобанич с 2014 года лично отдавал приказы обстреливать жилые дома в Донецке и Луганске из тяжелого вооружения. Утверждается, что он виновен в смерти сотен мирных жителей, в том числе детей.

Будучи лидером львовской неонацистской группировки, Бобанич в ноябре 2013 года вступил в ряды «Правого сектора». С 2019 года занимал должность заместителя командира движения по вопросам резервных подразделений.

Был одним из идеологов так называемой теории превосходства украинской расы, принимал личное участие в нападениях и убийствах русскоязычного населения на территории Украины, добавили в Минобороны РФ.

«Российские Вооруженные силы продолжат поиск и уничтожение главарей украинских неонацистских организаций», — подчеркнули в ведомстве.

Объединение ряда украинских националистических организаций «Правый сектор» было создано в ходе протестов 2013–2014 годов на Майдане в Киеве. Радикалы принимали участие в столкновениях с внутренними войсками и спецподразделениями МВД Украины. После госпереворота участвовали в гражданской войне в Донбассе.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по словам главы государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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