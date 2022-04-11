Дания и Швеция возобновили оформление виз россиянам

Дания и Швеция снова оформляют и выдают российским туристам визы всех типов. Об этом рассказали датский и шведский визовые операторы VFS Global в понедельник, 11 апреля.

«Стандартное время рассмотрения визовых заявлений для граждан России, обращающихся, например, с целью посещения друзей, родственников, туризма, составляет до 10 календарных дней (время доставки не включено) в соответствии с соглашением об упрощении визового режима между Данией и Россией», — сообщается на сайте компании.

Также отмечается, что Дания отменила все ограничения, связанные с коронавирусом. Теперь ПЦР-тесты не потребуются ни по прибытии в страну, ни после выезда из нее. В самоизоляции также нет необходимости, отметил источник.

Посольство Дании в Москве советует путешественникам из России заблаговременно обналичить деньги.

«Поскольку Visa и MasterCard приостановили оказание услуг российским банкам, мы настоятельно рекомендуем приобретать наличную валюту перед поездкой, чтобы избежать трудностей во время пребывания в Дании», — заявляют в дипмиссии.

1 марта визовый центр Италии VMS Italy в России начал прием документов на туристические визы. Региональные офисы расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Архангельске. Попасть в них можно по предварительной записи.

27 февраля стало известно о том, что 27 стран ЕС запретили самолетам из РФ входить в свое воздушное пространство. Тогда Россия в ответ на это решение закрыла свое небо для самолетов стран Евросоюза.

Европой такие меры были приняты на фоне объявления президентом РФ Владимиром Путиным начала спецоперации в Донбассе с целью защиты мирного населения. Накануне он подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с главами республик.

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