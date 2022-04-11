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Эксперт раскритиковал прогноз ВБ о падении ВВП России на 11,2%

Эксперт Коган: прогноз ВБ о падении ВВП России на 11,2% — достаточно поверхностная оценка
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Прогноз Всемирного банка (ВБ) о том, что экономика России в этом году сократится на 11,2% — это достаточно поверхностная оценка. Об этом заявил «Известиям» руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами (ВШУФ) Михаил Коган в понедельник, 11 апреля.

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Ранее в этот же день Всемирный банк спрогнозировал, что под влиянием «беспрецедентных санкций» в 2022 году ВВП России сократится на 11,2%. По сведениям организации, в совокупности ВВП стран Европы и Центральной Азии отметится сокращением на 4,1% в этом году.

Коган отметил, что, во-первых, это оценка ВБ «достаточно поверхностная» и уже в третьем квартале текущего года она может быть «существенно пересмотрена» из-за постепенного возврата в Россию западных компаний. Во-вторых, по его словам, санкции — это временная история, о чем говорят все государства, которые ввели эти ограничения, и активнее всего об этом высказываются главные «зачинщики» этого процесса — Германия и США.

«Но не нужно забывать, что текущий кризис все равно отразится на экономике всего мира, причем далеко не факт, что труднее всего придется именно России и именно из-за санкций, ведь пока что по большому счету жизнь людей принципиально не изменилась, если убрать за скобки рост цен, который и так был прогнозируем», — сказал аналитик.

С учетом вероятности того, что санкции будут постепенно отменяться, а в ближайшие год-два чуть ли не весь мир будет просить Россию и Китай расширить квоты на экспорт продовольствия, за 2023 и 2024 годы все потери, особенно в рублях, «будут спокойно отыграны», спрогнозировал он.

К тому же текущий состав правительства активно занялся проблемой импортозамещения, чего не делалось с 2014 года, и можно быть уверенными, что этот процесс будет доведен до конца, что даст снижение зависимости от нефтегазовых доходов и дополнительные пункты для расширения экспортных линеек, заключил Коган.

Ранее в понедельник правительство РФ сообщило, что Резервный фонд увеличится на 273,4 млрд рублей. Деньги, в частности, направят на обеспечение стабильности экономики в условиях санкций.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах налоговой поддержки в условиях санкций. Закон предусматривает в том числе освобождение от налога с доходов в виде материальной выгоды, полученных в 2021–2023 годах, а также с дохода за этот же период по вкладам в российских банках.

Новые санкции Запада против России были введены после того, как 24 февраля Москва начала операцию в Донбассе. Как тогда уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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