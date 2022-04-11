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Опубликованы кадры последствий обстрела района Текстильщик в Донецке

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Корреспондент телеканала «Известия» 11 апреля побывал в районе Текстильщик в Донецке после обстрела украинских силовиков.

«Пришли на работу. <…> Мы здесь собирали гуманитарку. <…> И тут такой взрыв, сыпятся стекла. Потом вышли, посмотрели, а здесь у нас такая «красота» — все окна перебиты», — рассказала местная жительница Татьяна Зябкина.

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Она уточнила, что снаряд прилетел во внутренний двор.

Кроме того, еще один снаряд попал в крышу соседней пекарни.

По словам женщины, пострадавших нет.

Ранее в этот же день в Донецк прибыли иностранные журналисты, им показали один из домов, поврежденных в результате обстрелов украинских военных. Кроме того, представители зарубежных СМИ пообщались с местными жителями, которые рассказали им о текущей обстановке в Донецке.

11 апреля в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что Вооруженные силы Украины совершили обстрелы по двум районам Донецка. Всего было выпущено 25 снарядов.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании их независимости.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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