Власти Липецка объявили о завершении отопительного сезона

Отопительный сезон в Липецке закончится 12 апреля. Об этом сообщил руководитель городского департамента ЖКХ Андрей Переверзев.

Решение принято в связи с устойчивым потеплением. По данным синоптиков, 11 апреля максимальная температура воздуха составит +21 градус, 12 апреля — до +20 градусов. В ночные часы ожидается около +13 градусов. Об этом пишет LipetskMedia.

Согласно нормативам, отключение отопления производится при устойчивом потеплении и среднесуточной температуре +8 градусов и выше в течение пяти дней. По словам главы администрации Липецка Евгении Уваркиной, соответствующие погодные условия уже наступили.

11 апреля в мэрии подготовят постановление о завершении отопительного сезона. Отмечается, что в 2021 году подача тепла прекратилась 13 апреля.