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Пять мостов подтоплены в результате паводка в Татарстане

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Пять низководных мостов подтоплено из-за паводка в Татарстане. Высота перелива воды над переправами местами превышает 2 м.

За минувшие сутки был подтоплен мост в районе села Тумутук в Азнакаевском районе. Высота перелива составила 5 см. Еще два моста подтопило на реке Свияге у поселков Кият и Черки-Кильдуразы в Буинском районе. Высота перелива за сутки выросла более чем на 1 м, на текущий момент она составляет 220 и 230 см соответственно. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

В Нурлатском районе затоплен мост у поселка Урняк на реке Большой Черемшан. Переправа ушла под воду на 180 см. Кроме того, на 70 см подтоплен мост у села Слобода Архангельская в Новошешминском районе.

Ранее сообщалось, что из-за паводка в Рязанской области ограничено движение по двум наплавным мостам. Подъем уровня воды отмечается в реке Оке.

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