Три садовых маршрута запустят в Орле 23 апреля

Власти Орла организовали дачные маршруты по муниципальным контрактам. Автобусы начнут ездить к садам и дачам с 23 апреля.

По словам мэра Орла Юрия Парахина, всего организовано три маршрута. Автобусы по маршруту № 20Д будут следовать от улицы Космонавтов к Карачевским дачам. Маршрут № 61 проходит от улицы 1-й Посадской до озера Светлая жизнь, маршрут № 65 — от улицы 1-й Посадской к дачному массиву поселка Гать. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Стоимость проезда составит 23 рубля при оплате наличными и 20 рублей при оплате банковской картой. Кроме того, орловцы могут воспользоваться дачным проездным билетом. Это специальный билет, который будет действовать только на сезонных маршрутах. Приобрести такой проездной могут пенсионеры, многодетные родители, одинокие матери, инвалиды, их опекуны, ветераны боевых действий, а также почетные доноры.

Расписание движения автобусов разместили на сайте администрации Орла. До 20 апреля оно также появится на конечных остановках.

В Липецкой области садовые маршруты начнут работу 16 апреля. Проезд для пассажиров будет бесплатным.