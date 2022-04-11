Песков не стал комментировать слова Кадырова о наступлении на все города Украины

Представитель Кремля Дмитрий Песков 11 апреля отказался комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который анонсировал скорое наступление на Киев и другие украинские города.

«Мы традиционно не говорим с вами о ходе специальной военной операции. Все-таки мы оставляем эту прерогативу Министерству обороны», — сказал Песков.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российская армия ракетами морского базирования «Калибр» уничтожила технику зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного Украине из Европы. Также в течение ночи в районе населенного пункта Великая Новоселовка уничтожена база ремонта вооружения и военной техники украинских сил противовоздушной обороны.

Помимо этого ВС России уничтожили два склада боеприпасов в районе Николаева и Жовтеневого, а также радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Успеновки.

Кроме того, в районе населенного пункта Изюм Харьковской области были сбиты в воздухе два украинских самолета СУ-25. Также армия России уничтожила три беспилотных летательных аппарата в Харьковской области и один беспилотный летательный аппарат типа «Валькирия» в Николаевской области.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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