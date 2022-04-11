Почти 600 млн рублей направят на ремонт школьных столовых в Татарстане

Капитальный ремонт проведут в столовых 138 образовательных учреждений в Татарстане. Начальная стоимость работ составляет 590,4 млн рублей.

Тендер на выполнение ремонта опубликован на портале госзакупок. Согласно документации, подрядчику необходимо отремонтировать пищеблоки сельских и городских школ республики до начала зимы 2022 года. Об этом сообщает InKazan.ru.

На обновление столовой школы № 5 в Бугульме потратят 10 млн рублей. Еще 8 млн рублей направят на выполнение работ в селе Янгулово. В Казани выполнят ремонт в двух школах за 8,9 млн рублей в каждой.

В марте родители учеников школы в Набережных Челнах жаловались на качество питания в школьных столовых. Горожане сообщали, что детям подают чай без сахара, жесткое мясо и сухой плов.