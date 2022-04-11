Последствия взрыва газа в жилом доме в Ступине сняли с коптера

В распоряжении «Известий» появились кадры с места взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ступине.

На кадрах видно, что в результате взрыва в доме полностью разрушено несколько квартир. В настоящее время завалы разбирают спасатели.

Взрыв произошел на четвертом этаже в пятиэтажном доме в утром понедельник, 11 апреля.

По данным МЧС, в результате взрыва бытового газа на нескольких этажах обрушены внешние панели, на четвертом разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже перекошены стены, выбиты окна.

Два человека погибли, еще семеро пострадали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр с применением криминалистической техники и с участием специалистов. Также в рамках расследования проводятся обыски в управляющей и обслуживающей газовой компаниях.