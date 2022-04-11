Водитель погиб в сгоревшем из-за ДТП автомобиле в Брянской области

Грузовик и легковой автомобиль загорелись в результате ДТП на дороге в Брянской области. Один человек погиб.

Авария произошла рано утром 11 апреля на автодороге Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь на территории Почепского района. По данным ГИБДД, 31-летний водитель автомобиля Toyota RAV4 не учел погодные условия, не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком «КамАЗ». От удара автомобили загорелись, пишет NASHBRYANSK.RU.

Водитель иномарки от полученных травм скончался на месте. Водитель грузовика госпитализирован. Уточняется, что на Toyota были установлены шины на летней резине.

В Беловском округе Кузбасса легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи. Травмы получили четыре человека, включая врачей.