В Кремле назвали непозволительными санкции против представителей российских СМИ

Санкции стран Запада против представителей российской журналистики являются незаконными. Об этом в понедельник, 11 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Как таковые санкции мы считаем неприемлемыми и незаконными, а введение каких-то ограничений в адрес журналистов, представителей или руководителей СМИ мы считаем абсолютно непозволительным. Мы это самым решительным образом осуждаем. Это выходит за рамки любого понимания», — заявил журналистам Песков.

8 апреля стало известно, что шесть журналистов из России попали под персональные санкции Евросоюза.

Под ограничения попали Павел Гусев, Сергей Михайлов, Александр Малькевич, Алексей Пиманов, Владимир Сунгоркин, Олег Добродеев.

24 марта принять строгие меры в отношении компании Google из-за запрета на вещание российских СМИ на видеохостинге YouTube призвал Союз журналистов России. Соответствующее обращение было направлено в Роскомнадзор, Генпрокуратуру и МИД РФ.

19 марта сообщалось, что Роскомнадзор в общей сложности зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов. Среди подвергшихся цензуре оказались YouTube-каналы российских журналистов и СМИ, в том числе «Известия», РЕН ТВ, «Пятый канал», «Россия 24», «Россия 1», «Первый канал», НТВ, «РИА Новости», РБК, ТНТ, «Русское радио», «Царьград», «Культура», «Звезда» и Sputnik.

15 марта Великобритания расширила очередной пакет санкций против России. Новые ограничения введены в отношении 350 физических лиц и организаций, зарегистрированных в РФ. Так, в черный список Лондона также попали телеведущие Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Тигран Кеосаян, Антон Красовский, политик и писатель Захар Прилепин.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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