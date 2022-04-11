В Турции четыре человека погибли в результате ДТП с автобусом

Четыре человека погибли и еще 25 пострадали в результате аварии с микроавтобусом на востоке Турции. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщает издание BirGun.

«В городе Адильцеваз в Битлисе в ДТП с микроавтобусом четыре человека погибли и 25 человек получили ранения», — говорится в тексте.

Погибшие в результате аварии были мигрантами с неурегулированным статусом, передает RT.

Ранее, 18 марта, автобус попал в ДТП на трассе Кадирли–Адана Гаджибейли Махаллеси, недалеко от провинции Адана в Турции, пострадали 23 человека.

В посольстве России заявили, что, по предварительным данным, среди пострадавших в автомобильной аварии нет российских граждан, передает НСН.

Согласно данным турецкого издания, междугородний пассажирский автобус с номерным знаком 01 AS 888, двигаясь в направлении города Джейхана, врезался в отбойник. Водитель потерял управление автомобилем, и автобус перевернулся.

Все люди, получившие травмы, были госпитализированы.