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Соловьев опроверг слухи о планах возглавить ЛДПР вместо Жириновского

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Телеведущий и журналист Владимир Соловьев опроверг информацию о том, что он якобы претендует на место Владимира Жириновского в партии ЛДПР. Об этом заявили РИА «Новости» в пресс-службе канала «СоловьевLive» в понедельник, 11 апреля.

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Информация о том, что журналист якобы планирует возглавить партию, на днях распространилась в средствах массовой информации.

Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.

8 апреля состоялась церемония прощания с лидером партии ЛДПР в Колонном зале Дома союзов. Тогда выстроилась большая очередь из тех, кто приехал проводить Жириновского в последний путь, в том числе и и прилетевшие с другого конца страны. Похороны состоялись на Новодевичьем кладбище.

9 апреля вход на могилу открылся для посетителей.

2 февраля Жириновского госпитализировали с коронавирусом. Тогда у него выявили обширное поражение легких — 75%. Пациент был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи периодически вводили его в медикаментозный сон.

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