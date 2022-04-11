События недели: удар по Краматорску, теракт в Израиле, беспорядки в Париже

В центре внимания всего мира по-прежнему остаются события, связанные со спецоперацией по освобождению Донбасса. Самым резонансным происшествием последних дней стал ракетный удар «Точкой-У», которая есть только у ВСУ, по вокзалу Краматорска, где собрались для эвакуации мирные жители. Что еще произошло за неделю — в фотогалерее «Известий»