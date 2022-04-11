События недели: удар по Краматорску, теракт в Израиле, беспорядки в Париже

В центре внимания всего мира по-прежнему остаются события, связанные со спецоперацией по освобождению Донбасса. Самым резонансным происшествием последних дней стал ракетный удар «Точкой-У», которая есть только у ВСУ, по вокзалу Краматорска, где собрались для эвакуации мирные жители. Что еще произошло за неделю — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Ammar Awad
В самом центре Тель-Авива, на улице Дизенгоф, 7 апреля вооруженный мужчина открыл стрельбу по прохожим. Два человека погибли, 12 пострадали. Власти Израиля сообщили, что на следующий день террорист, которым оказался оказался 28-летний палестинец из города Дженин на Западном берегу реки Иордан, был обнаружен и ликвидирован в ходе перестрелки
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Фото: REUTERS/Albert Gea
Во Франции 10 апреля прошел первый тур президентских выборов, лидерами которого стали действующий президент Эммануэль Макрон и лидер ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен. Так как ни один из кандидатов не набрал необходимые для признания победы 50% плюс один голос, они продолжат борьбу во втором туре, который пройдет 24 апреля
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Фото: Getty Images/Carlos Gil Andreu
Накануне выборов в Париже начались уличные беспорядки. Более 35 тыс. человек прошли маршем по улицам города, призывая к безотлагательному решению экологических и социальных проблем
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sabir Mazhar
В Пакистане прошла демонстрация сторонников отстраненного от власти премьер-министра страны Имрана Хана. За это проголосовали 174 парламентария при необходимом минимуме в 172 голоса. Хан заявил о начале борьбы против иностранного заговора, который, по его словам, направлен на смену режима
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Коммунальные службы Москвы продолжают масштабную весеннюю уборку улиц, промывают дорожные знаки, тоннели, мосты, памятники и проводят предсезонную подготовку фонтанов
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Фото: REUTERS/Jason Cairnduff
На ипподроме Эйнтри в Ливерпуле прошел финал Grand National — одна из старейших и одна из наиболее значимых скачек с препятствиями
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Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
В Коломбо прошла многотысячная акция протеста с требованием отставки президента Шри-Ланки Готабая Раджапакса. В стране разразился тяжелейший экономический кризис: наблюдаются длительные отключения электроэнергии, нехватка газа, продуктов питания и других товаров первой необходимости
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Фото: РИА Новости/Ярослав Неелов
9 апреля по всему миру прошла акция «Тотальный диктант». В России его писали в 500 населенных пунктах. Также к проекту присоединились участники в 40 странах. Проверить свою грамотность онлайн можно было из любой точки мира
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