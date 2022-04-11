Два моста закрыли в Рязанской области из-за половодья

Движение по двум наплавным мостам ограничили в Рязанской области из-за половодья. В реке Оке отмечается подъем воды.

Движение ограничено по переправам у сел Троица и Фатьяновка в Спасском районе. Об этом сообщает 62INFO.ru. Проход пешеходов по мосту возле Фатьяновки остается открытым.

Водителей просят пользоваться объездными дорогами и заранее планировать маршрут с учетом ограничения движения.

Ранее власти Сочи объявили о намерении выполнить расчистку ряда рек. Угрозу во время паводков и обильных осадков создают 36 водоемов.