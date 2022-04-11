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Российские магазины стали осваивать продажу поддержанных телефонов

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Российские продавцы электроники стали активнее перепродавать поддержанные гаджеты. Это обусловлено не только в связи с санкционным давлением, но и исходя из тренда «разумное потребление». Об этом 11 апреля сообщает «Коммерсантъ».

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Несмотря на то, что раньше большинство ритейлеров работали только с trade-in (по этой программе можно получить скидку на новый гаджет в обмен на старый), сейчас картина постепенно меняется.

Так, например, в «Связном» запустили в марте проект «Техника с пробегом» Его партнером по выкупу гаджетов стала подконтрольная «МегаФону» компания Smart Bazar, которая предоставляет софт для проверки оборудования и обеспечивает выкуп устройств. По оценке компании, оборот российского рынка подержанных смартфонов по итогам прошлого года достиг 71 млрд руб., а количество проданных устройств — 7,5 млн штук.

А у «Ситилинк» с CleverCel есть совместный проект по продаже подержанных iPhone с гарантией. И в прошлом месяце, по информации компании, спрос вырос к февралю на 39%. Рост спроса на вторичный рынок наблюдается и в «МегаФоне».

«Возможность сдать гаджет в trade-in или продать не только отвечает трендам разумного потребления, но и становится актуальна в последнее время», — отметили в компании.

Как отмечает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в настоящее время российский вторичный рынок переживает расцвет. «Дело в том, что сейчас новые телефоны могут быть не всем доступны, кроме того, поставки еще не восстановились, сохраняется дефицит», — заявил он.

По словам эксперта, больше всего на вторичном рынке пользуются популярностью смартфоны, компьютеры, фото- и видеотехника.

Как рассказали 3 марта «Известиям» участники рынка электроники, логистические цепочки, по которым в Россию ввозилась электроника, фактически разрушились. Гаджеты добирались до Европы, а оттуда попадали в РФ — из-за закрытия границ и авиасообщения их дистрибуция стала практически невозможной. По прогнозу экспертов, восстановления логистики можно ожидать не раньше сентября, когда грузопотоки пойдут через не конфликтующие с Россией страны. До этого возможны лишь ограниченные поставки.

Страны Запада начали вводить новые антироссийские санкции после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. Как уточнял тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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