Эксперт связал рост курса доллара и евро с отменой ЦБ ряда валютных ограничений

В понедельник на открытии торгов на Мосбирже доллар и евро выросли на 6 рублей на фоне снятия Банком России в минувшую пятницу ряда ограничений, которые искусственно сдерживали курс. Об этом рассказал «Известиям» партнер инвестиционной компании Capital Lab Евгений Шатов 11 апреля.

Утром в понедельник в начале торгов на Московской бирже курс доллара вырос до 82,095 рубля, евро — 88,75 рубля. Однако к 12:02 мск доллар подешевел до 79,12 рублей, евро — до 85,50 рублей.

Шатов отметил, что среди отмененных ЦБ ограничений на курс рубля повлияли отмена комиссии в 12% на покупку валюты через брокера, а также разрешение на покупку валюты для физических лиц и возможность снятия денег с валютных депозитов, а также снижение базовой ставки до 17%.

«Однако вряд ли это будет иметь долгосрочный эффект, потому что в ближайший месяц все еще будут поступать достаточно большие объемы валютной выручки экспортеров (поступление за отгруженные товары за период до введения санкций), 80% которой по предписанию ЦБ будет конвертировано в рубли», — считает эксперт.

8 апреля Центробанк на внеочередном заседании снизил ключевую ставку с 20 до 17%. Регулятор объяснил решение тем, что риски для финансовой стабильности сохраняются, но уже перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала.

Кроме того, ЦБ сообщил, что возобновит с 18 апреля продажу банками наличной валюты гражданам, но только той, что поступила в кассы финансовой организации с 9 апреля. Помимо этого граждане, у которых имелись валютные счета или вклады, открытые до 9 марта этого года, с 11 апреля смогут получить наличными не только доллары, но и евро при условии, что лимит в $10 тыс. или их эквивалент в евро не выбран. Общая установленная ограничительная сумма сохраняется и действует до 9 сентября. Деньги сверх лимита с валютных счетов физические лица в течение действия временного порядка по-прежнему могут снять в рублях.

В тот же день на Мосбирже курс доллара впервые с ноября опустился ниже 72 рублей, а курс евро впервые с июня 2020 года упал ниже 78 рублей.

Как отметили в Промсвязьбанке, в апреле-мае стоимость доллара может снизиться до 60–65 рублей при условии, что ЦБ не будет изменять действующие ограничения на операции с валютой.

Аналитик Олег Сыроваткин выразил мнение, что за последнее время российская нацвалюта с лихвой отыграла все потери, понесенные с начала специальной операции РФ в Донбассе 24 февраля.

Падение курса рубля произошло после новых санкций Запада против России, которые были введены после того, как 24 февраля Москва начала операцию в Донбассе. Как тогда уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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