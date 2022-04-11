В России создана Межрегиональная ассоциация импортозамещения

8 апреля в Москве состоялось подписание соглашения о создании Межрегиональной ассоциации центров импортозамещения и кооперации субъектов Центральной России.

Ранее с инициативой создания такой ассоциации выступил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Цель организации заключается в выстраивании новых логистических и производственных цепочек между промышленными предприятиями регионов Центрального и Приволжского федеральных округов. 12 субъектов Российской федерации уже выразили готовность совместно работать в Межрегиональной ассоциации центров импортозамещения.

«Мы сегодня столкнулись с необходимостью решения одной общей задачи. Она заключается в формировании экономической независимости нашей страны, сведении на нет санкционного давления, предотвращении остановки наших производств из-за нехватки импортного оборудования, сырья и комплектующих, — заявил Николай Любимов на церемонии подписания соглашения о создании Межрегиональной ассоциации центров импортозамещения и кооперации субъектов центральной России. — В этом смысле промышленные кластеры обладают исключительным потенциалом быть в авангарде этой работы. В этих объединениях работают одноотраслевые производства. Им проще договариваться и выходить на выпуск готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. То же самое и в части промышленных технопарков, индустриальных парков и особых экономических зон. Это все инфраструктура, на базе которой могут быть запущены новые производственные линии в качестве новых звеньев кооперационной цепи».

Помимо главы правительства Рязанской области Николая Любимова соглашение подписали исполнительный директор Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития Рафаэль Хусяиншин, заместитель гендиректора Агентства по технологическому развитию Антон Подкуйко и директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко

Директор АКИТ РФ Андрей Шпиленко в интервью «Известиям» так оценил создание Межрегиональной ассоциации центров импортозамещения и кооперации совместно с Рязанской областью: «Сегодня появляется очень много инициатив и проектов для развития импортозамещения. Однако в условиях экономической войны против России необходимо было выбрать именно тех, кто уже имеет реальный опыт, профессиональные компетенции в этой сфере, чья инициатива будет работать, а не окажется декларативной. Поэтому нет ничего удивительного в том, что наша федеральная ассоциация поддержала инициативу именно губернатора Рязанской области Николая Любимова. Уже два года АКИТ РФ вместе с главой Рязанской области активно реализует и развивает проекты, направленные на импортозамещение. Уверен, что Рязанская область — это лучший модератор для налаживания такой работы во всей Центральной России».

Среди основных направлений сотрудничества в рамках подписанного соглашения — формирование и ведение единой базы данных по предприятиям субъектов Центральной России; создание единого ресурса о потребностях предприятий в сырье, комплектующих, логистических решениях, а также о предложениях от партнеров, отвечающих на эти запросы; создание единой базы кейсов с типовыми решениями базовых проблем, возникающих у предприятий; мониторинг рынка труда по высвобождению рабочих мест и привлечению квалифицированных специалистов на вакантные должности; кооперация усилий по привлечению инвестиций в региональные инвестиционные проекты.

«В нашем оперцентре поддержки бизнеса формируется единый реестр потребностей и предложений рязанских предприятий, — заявил Николай Любимов. — Буквально за две недели там зарегистрировано 157 позиций. Это не только предложения, но в первую очередь потребности наших предприятий. Уверен, что ответить на эти запросы наверняка могут в других регионах. Объединив наши объемы с предприятиями других регионов, уже можно выйти на отдельное производство или закупку производственных мощностей. Я считаю, что в этом отношении руководящую роль играет биржа импортозамещения, то, что будет нас всех объединять и способствовать работе в каждом регионе».