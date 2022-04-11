Рогозин допустил возобновление работы с США через 15 лет

Через 15–20 лет политика США в отношении партнеров в космической сфере может измениться к лучшему и тогда плодотворное сотрудничество вновь станет возможным. Об этом 11 апреля заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Может быть, и Соединенные Штаты тогда уже станут другими, лет через 15, через 20. Может, они к тому времени научатся сцеживать яд и сдерживать свою агрессию к России и другим странам. Может, у них бомбы закончатся. Я не знаю, но помечтаю», — цитирует его «РИА Новости».

Рогозин уточнил, что за счет этого, вероятно, расширится состав участников совместных миссий к Луне или Марсу, которые, по его мнению, «надо решать совместно ведущим космическим державам».

Ранее, 4 апреля, Рогозин сообщил, что «Роскосмос» не будет продолжать совместную работу с государствами, руководство которых оказывает военную поддержку Украине. Свою позицию Рогозин озвучил в ответ на заявление главы «Росатома» Алексея Лихачева о продолжении всех международных проектов.

За день до этого гендиректор «Роскосмоса» прокомментировал переговоры с NASA и другими партнерами по вопросу отмены санкций против ряда предприятий российской ракетно-космической отрасли. Иностранные агентства заявили, что поддерживают сотрудничество на МКС, однако не готовы пересмотреть ограничительные меры.

Рогозин добавил, что «Роскосмос» готовит доклад руководству России о перспективах дальнейшего сотрудничества с иностранными партнерами в рамках Международной космической станции (МКС) на фоне санкций.

24 марта Рогозин предположил, что с конца 2023 года РФ получит полную независимость в доступе в космос. По его словам, с космодрома Восточный Россия сможет запускать ракеты всех классов.

19 марта Рогозин сообщил, что в рамках санкций США рассматривают вопрос об отключении России от GPS. Однако уже 23 марта он заявил, что технически отключить РФ от системы спутниковой связи GPS достаточно сложно.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».