Прямой эфир
Мир
Болгария вышла из соглашения с РФ по обмену секретной информацией
Мир
Встреча Путина с канцлером Австрии пройдет без журналистов
Мир
В Южной Осетии во второй тур президентских выборов вышли Бибилов и Гаглоев
Мир
Бойцы ЛНР нашли «боевые наркотики» на позициях Вооруженных сил Украины
Политика
В СФ назвали современную Украину «уродливым отражением истинного Запада»
Общество
Политолог поддержал идею учредить день памяти жертв украинских националистов
Мир
Журналист Al Arabiya назвал трагедией удар ВСУ по дому в Донецке
Общество
Москву накрыли два циклона
Экономика
Доллар и евро подорожали на шесть рублей в начале торгов на Мосбирже
Политика
В Совфеде указали на необходимость РФ и Западу сценария выхода из кризиса
Мир
Боррель подтвердил намерение ЕС решить ситуацию на Украине силовым путем
Сюжет:

Рогозин допустил возобновление работы с США через 15 лет

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Через 15–20 лет политика США в отношении партнеров в космической сфере может измениться к лучшему и тогда плодотворное сотрудничество вновь станет возможным. Об этом 11 апреля заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Сбросить Маска: частные космические компании займутся импортозамещением
Российские разработчики спутников готовы заменить иностранцев на коммерческих запусках «Роскосмоса»

«Может быть, и Соединенные Штаты тогда уже станут другими, лет через 15, через 20. Может, они к тому времени научатся сцеживать яд и сдерживать свою агрессию к России и другим странам. Может, у них бомбы закончатся. Я не знаю, но помечтаю», — цитирует его «РИА Новости».

Рогозин уточнил, что за счет этого, вероятно, расширится состав участников совместных миссий к Луне или Марсу, которые, по его мнению, «надо решать совместно ведущим космическим державам».

Ранее, 4 апреля, Рогозин сообщил, что «Роскосмос» не будет продолжать совместную работу с государствами, руководство которых оказывает военную поддержку Украине. Свою позицию Рогозин озвучил в ответ на заявление главы «Росатома» Алексея Лихачева о продолжении всех международных проектов.

За день до этого гендиректор «Роскосмоса» прокомментировал переговоры с NASA и другими партнерами по вопросу отмены санкций против ряда предприятий российской ракетно-космической отрасли. Иностранные агентства заявили, что поддерживают сотрудничество на МКС, однако не готовы пересмотреть ограничительные меры.

Рогозин добавил, что «Роскосмос» готовит доклад руководству России о перспективах дальнейшего сотрудничества с иностранными партнерами в рамках Международной космической станции (МКС) на фоне санкций.

24 марта Рогозин предположил, что с конца 2023 года РФ получит полную независимость в доступе в космос. По его словам, с космодрома Восточный Россия сможет запускать ракеты всех классов.

19 марта Рогозин сообщил, что в рамках санкций США рассматривают вопрос об отключении России от GPS. Однако уже 23 марта он заявил, что технически отключить РФ от системы спутниковой связи GPS достаточно сложно.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022