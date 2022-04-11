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Московским водителям разрешат покидать место ДТП при отсутствии пострадавших

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В Москве водителям в рамках эксперимента можно будет покидать место ДТП, если нет пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 11 апреля.

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Отмечается, что участники аварии смогут оставить место аварии на скоростных магистралях — МКАД, ТТК, ЦКАД, хордах и других.

«Это пилотный проект. Проведение эксперимента поддержали на правительственной комиссии по безопасности дорожного движения», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве отметили, что это поможет избежать человеческих жертв, уменьшить шанс «вторичных» ДТП, а также разгрузить дороги примерно на 50% в зависимости от числа полос.

Подробности аварии будут узнавать по записям с видеокамер, сообщается на сайте kp.ru.

«Результаты эксперимента лягут в основу поправок в ПДД. Детали проведения самого эксперимента сейчас обсуждаются», — заключили в пресс-службе.

В столице проблема с так называемыми повторными ДТП стоит достаточно остро. Речь идет о наездах на людей, а также о столкновении с автомобилями в ходе оформления дорожной аварии. В результате этого ежегодно гибнут от 25 до 40 человек, пишет РИАМО.

Ранее, с 21 по 27 марта 2022 года, в столице было зарегистрировано 127 ДТП. В результате пять человек погибли и еще 141 человек получил ранения. Основными видами дорожных аварий стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. Всего было зафиксировано 51 и 47 таких случаев. В 50% наездов пешеходы переходили проезжую часть в неположенном месте. Самым аварийным днем, по данным столичной ГИБДД, также стал вторник, 22 марта. В этот день зарегистрировано 25 ДТП.

1 апреля Госавтоинспекция Москвы сообщала, что с начала 2022 года выявлено более 20 тыс. водителей, уклонявшихся от административного наказания. При этом около 14 тыс. автомобилистов имеют свыше 50 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. Судебные приставы арестовали 405 машин.

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