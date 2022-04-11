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Минобороны заявило об уничтожении «Калибрами» поставленного из Европы дивизиона С-300 ВСУ

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Вооруженные силы России уничтожили пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300, поставленных Украине из Европы. Об этом 11 апреля заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В воскресенье, 10 апреля, высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на южной окраине города Днепропетровска уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран. Поражены в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооруженных сил», — заявил он.

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Кроме того, в районе Успеновки был выведен из строя радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300.

Ранее, 8 апреля, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер подтвердил безвозмездную передачу Киеву единственной противоракетной системы С-300. Доставка вооружения была секретной и длилась два дня. Словакия стала первой страной — членом НАТО, предоставившей Украине подобное вооружение.

До этого, 18 марта, стало известно, что по запросу НАТО Германия и Нидерланды передадут Словакии американские зенитные ракетные комплексы Patriot. По данным СМИ, в ответ Братислава обещала передать С-300 Киеву.

18 марта глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что советские и российские системы противоракетной обороны по закону не могут быть переданы третьим странам. По его словам, любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России.

РФ осудила поставку вооружения Киеву. Так, президент России Владимир Путин заявил, что Запад подталкивает Украину к кровопролитию, поставляя туда оружие и наемников.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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