Желтый уровень погодной опасности объявлен в Самарской области

Синоптики предупреждают жителей Самарской области о сильном тумане в течение суток 11 апреля. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

По данным Приволжского УГМС, во время тумана видимость может падать до 500 м и меньше. Об этом пишет НИА «Самара». Сотрудники МЧС напоминают водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил безопасного движения.

Автомобилистам рекомендуют включать противотуманное освещение и снижать скорость движения.

Ранее синоптики предупредили о сильных осадках на территории Москвы в ближайшие два дня. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, 11 и 12 апреля в столице выпадет порядка 25% месячной нормы осадков.