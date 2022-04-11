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Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Великом Устюге

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Три человека погибли в результате пожара в деревянном доме в Великом Устюге (Вологодская область). Сотрудники отдела надзорной деятельности проводят проверку по факту происшествия.

Возгорание произошло в двухквартирном доме на улице Краснофлотской ночью 11 апреля. Во время ликвидации пожара были обнаружены тела мужчин 32 и 49 лет, а также 33-летней женщины. Об этом пишет ИА FlashNord.

Площадь возгорания составила 80 кв. м. По предварительной версии, причиной горения стало неосторожное обращение с огнем.

11 апреля в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Ступине произошел взрыв газа. В результате рухнули перекрытия между этажами. Два человека погибли, еще пятеро получили травмы. По факту взрыва возбуждено уголовное дело, причиной происшествия стала неисправность газового оборудования.

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