Прямой эфир

Восьмилетняя девочка утонула в реке в Алтайском крае

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Восьмилетняя девочка утонула в реке Сараса в Алтайском крае. Тело ребенка, унесенное течением, обнаружили спасатели.

Трагедия произошла 8 апреля в селе Сараса Алтайского района. Трое детей пяти, шести и восьми лет в вечернее время гуляли без сопровождения взрослых по берегу реки. Старшая девочка поскользнулась и упала в воду, другие дети не смогли оказать ей помощь. Об этом пишет altapress.ru.

Глубина реки в месте происшествия составляет 1,5–2 м. На реке наблюдается сильное течение. Поисками ребенка занимались водолазы Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В.В. Зюкова, а также волонтеры. Погибшую нашли 9 апреля.

Сотрудники МЧС просят родителей не оставлять детей возле водоемов без присмотра.

В начале апреля два мальчика шести и семи лет провалились под лед на реке Тошне в Вологодской области. Спасти удалось только одного ребенка. Уточняется, что дети находились на берегу без присмотра взрослых.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022