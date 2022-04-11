Восьмилетняя девочка утонула в реке в Алтайском крае

Восьмилетняя девочка утонула в реке Сараса в Алтайском крае. Тело ребенка, унесенное течением, обнаружили спасатели.

Трагедия произошла 8 апреля в селе Сараса Алтайского района. Трое детей пяти, шести и восьми лет в вечернее время гуляли без сопровождения взрослых по берегу реки. Старшая девочка поскользнулась и упала в воду, другие дети не смогли оказать ей помощь. Об этом пишет altapress.ru.

Глубина реки в месте происшествия составляет 1,5–2 м. На реке наблюдается сильное течение. Поисками ребенка занимались водолазы Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В.В. Зюкова, а также волонтеры. Погибшую нашли 9 апреля.

Сотрудники МЧС просят родителей не оставлять детей возле водоемов без присмотра.

В начале апреля два мальчика шести и семи лет провалились под лед на реке Тошне в Вологодской области. Спасти удалось только одного ребенка. Уточняется, что дети находились на берегу без присмотра взрослых.