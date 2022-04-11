В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ступине

Пострадавшие в результате взрыва в подмосковном Ступине были доставлены в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии, двое других — в состоянии средней тяжести. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного минздрава.

Ранее в этот день стало известно, что два человека стали жертвами взрыва, еще пятеро получили травмы. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Еще один житель дома, пострадавший при взрыве, был отпущен для амбулаторного лечения. На месте происшествия находятся врачи скорой помощи и территориального центра медицины катастроф, передает НСН.

Для жителей дома организован пункт временного размещения во Дворце культуры в городском округе Ступино.

Взрыв газа произошел ранее в этот день в Ступине в жилом доме по адресу: Центральный переулок, д. 4. По предварительным сведениям, причиной происшествия стала неисправность газового оборудования.

В результате взрыва рухнули перекрытия между этажами, пятый этаж фактически рухнул на четвертый, сообщается на сайте kp.ru.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва.