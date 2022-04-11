Лед на реке Томь полностью вскрылся в черте Томска

Голова ледохода на реке Томь смещается по Томской области. Лед полностью вскрылся на территории Томска.

По данным МЧС, 9 апреля голова ледохода находилась в границах Кемерово. Вечером 10 апреля ледоход уже наблюдался в районе села Вершинино в Томском районе. К утру понедельника голова ледохода добралась Томска. По состоянию на 11:00 по местному времени река полностью вскрылась в черте города, пишет РИА «Томск».

На текущий момент ледоход идет в районе Северска.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области при неблагоприятном развитии паводка в зону подтопления могут попасть 11 муниципальных районов. Опасности подвержены 97 населенных пунктов с численностью населения около 18 тыс. человек.