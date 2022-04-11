Прямой эфир
Мир
Болгария вышла из соглашения с РФ по обмену секретной информацией
Мир
Встреча Путина с канцлером Австрии пройдет без журналистов
Мир
В Южной Осетии во второй тур президентских выборов вышли Бибилов и Гаглоев
Мир
Бойцы ЛНР нашли «боевые наркотики» на позициях Вооруженных сил Украины
Политика
В СФ назвали современную Украину «уродливым отражением истинного Запада»
Общество
Политолог поддержал идею учредить день памяти жертв украинских националистов
Мир
Журналист Al Arabiya назвал трагедией удар ВСУ по дому в Донецке
Общество
Москву накрыли два циклона
Экономика
Доллар и евро подорожали на шесть рублей в начале торгов на Мосбирже
Политика
В Совфеде указали на необходимость РФ и Западу сценария выхода из кризиса
Мир
Боррель подтвердил намерение ЕС решить ситуацию на Украине силовым путем
Сюжет:

«Интеррос» объявил о покупке Росбанка у Societe Generale

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Интеррос» покупает Росбанк и страховой бизнес, принадлежащий французской группе Societe Generale. Об этом говорится в опубликованном 11 апреля пресс-релизе «Интерроса».

Страх банка: Societe Generale не исключила потери активов Росбанка в РФ
Как другие иностранные финорганизации будут действовать на национальном рынке

«Условия сделки были согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Закрытие сделки должно произойти в течение нескольких недель после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов», — указано в сообщении.

В то же время в пресс-службе Росбанка отметили, что кредитная организация продолжает работать в штатном режиме.

Ранее в этот день французская группа Societe Generale объявила о прекращении деятельности в России и сообщила о продаже своей доли в Росбанке компании «Интеррос» предпринимателя Владимира Потанина.

До этого, в начале марта, Societe Generale заявила, что принимает меры для соблюдения международных санкций.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022