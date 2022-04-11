«Интеррос» объявил о покупке Росбанка у Societe Generale

«Интеррос» покупает Росбанк и страховой бизнес, принадлежащий французской группе Societe Generale. Об этом говорится в опубликованном 11 апреля пресс-релизе «Интерроса».

«Условия сделки были согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Закрытие сделки должно произойти в течение нескольких недель после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов», — указано в сообщении.

В то же время в пресс-службе Росбанка отметили, что кредитная организация продолжает работать в штатном режиме.

Ранее в этот день французская группа Societe Generale объявила о прекращении деятельности в России и сообщила о продаже своей доли в Росбанке компании «Интеррос» предпринимателя Владимира Потанина.

До этого, в начале марта, Societe Generale заявила, что принимает меры для соблюдения международных санкций.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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