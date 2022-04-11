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Заммэра Москвы Сергунина рассказала о программе поддержки столичного онлайн-экспорта

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В Москве начался прием заявок от столичных компаний-экспортеров, которые хотели бы разместить товары на китайской онлайн-платформе WeChat. Это универсальная цифровая площадка, объединяющая функции соцсети, мессенджера, маркетплейса и платежной системы. Ей пользуется 1,2 млрд человек.

На платформе WeChat предлагается запустить продажи пищевой продукции столичных экспортеров. Там будет работать магазин «Сделано в Москве», где разместят специальные карточки городских брендов на срок от 10 месяцев. Финансирование возьмет на себя Московский экспортный центр (МЭЦ). «Заодно предпринимателям объяснят, как сертифицировать свою продукцию, зарегистрировать товарный знак, провести рекламную кампанию и организовать доставку», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Поучаствовать в программе могут индивидуальные предприниматели и компании, которые зарегистрировались не менее полугода назад, не имеют задолженностей и не находятся в стадии реорганизации, ликвидации и банкротства.

Московский экспортный центр, подведомственный департаменту предпринимательства и инновационного развития, реализует программы поддержки онлайн-экспорта предпринимателей с 2018 года. За это время компании смогли заработать на электронных торговых площадках более 3 млрд рублей, добавила Сергунина.

По ее словам, особое внимание уделяется крупнейшим маркетплейсам Азии. Например, сейчас также открыт прием заявок столичных компаний, которые хотели бы разместить свои товары на маркетплейсе Tradekey.

В 2018 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовала программа «Мой район», цель которой — создание комфортных условий для жизни во всех городских районах. В рамках программы идет формирование современной городской среды, улучшается транспортная доступность, повышается качество образования и медицинской помощи, создаются дополнительные возможности для занятий спортом, обновляются существующие и открываются новые культурные площадки. Набор конкретных преобразований зависит от пожеланий местных жителей.

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