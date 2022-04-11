Почти 1,7 млн рублей отдали пенсионерки телефонным мошенникам в Пскове

В Пскове возбуждены уголовные дела по факту телефонного мошенничества в отношении четырех пенсионерок. Женщины лишились почти 1,7 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, звонки потерпевшим поступали 8 апреля. Во всех случаях злоумышленники сообщили, что родственники пожилых женщин якобы попали в ДТП. Для «решения проблемы» мошенники требовали заплатить, пишет Псковское агентство информации.

Деньги у пенсионерок забирал курьер. Общий ущерб составил 1,69 млн рублей. Полиция проводит проверку по факту мошенничества.

В начале апреля сотрудники МВД возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении 50-летней жительницы Башкортостана. Женщине предложили заработать на инвестициях в «успешный бизнес». Потерпевшая лишилась около 3 млн рублей.