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Жители Донецка рассказали иностранным журналистам о действиях ВСУ в городе

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Корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков 11 апреля поговорил с иностранными журналистами, которые прибыли в Донецк и пообщались с местными жителями, пострадавшими от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Очень многие жители нам рассказывают, что они ощутили себя заложниками. Либо их выгоняли из квартир, либо пользовались школами, гражданскими объектами для того, чтобы создавать пункты <...> и стрелять оттуда», — заявил представитель Open TV Афанасий Авгеринос.

По словам одного из американских журналистов, в западных СМИ ничего не говорят о том, что в настоящее время на самом деле происходит в Донбассе.

«Западное правительство, и особенно американское правительство, находится в тесном контакте с украинским руководством. Такое ощущение, что у них повязка на глазах и им просто запрещено об этом говорить», — отметил журналист.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании их независимости.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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