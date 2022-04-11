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Политолог поддержал идею учредить день памяти жертв украинских националистов

Политолог Бальбек поддержал идею учредить день памяти жертв украинских националистов
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Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в понедельник, 11 апреля, предложение депутата Госдумы Евгения Федорова учредить 2 мая ежегодный нерабочий день памяти жертв преступлений украинских националистов.

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«Истязания русскоязычного населения на Украине, без сомнения, не должны быть забыты. Чтобы через 30–40 лет не начали появляться «альтернативные» мнения», — сказал он в беседе с RT.

Политолог положительно оценил предложение об учреждении дня памяти жертв украинских националистов и заявил о необходимости «сохранять правду об издевательствах украинского режима над русскоязычным населением».

Ранее в этот день депутат Госдумы Евгений Федоров предложил учредить 2 мая ежегодный нерабочий день памяти жертв украинских националистов. Он направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Парламентарий отметил в своем обращении, что с 2014 года русское и русскоязычное население на Украине подвергается «истреблению по этническому и культурному признаку», сообщает телеканал «360».

Федоров напомнил о пожаре в Доме профсоюзов в Одессе и регулярных обстрелах территорий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). И сейчас, в период проведения спецоперации Вооруженных сил России по освобождению Донбасса, происходят массовые преступления украинских националистов как против мирного населения, так и против военнопленных.

8 апреля появилось сообщение о ракетном ударе по вокзалу города Краматорск в Донецкой Народной Республике, в результате чего погибли 50 человек, в числе которых пятеро детей, и 87 человек были ранены. По данным штаба территориальной обороны ДНР, обломки ракеты ТРК «Точка-У» упали в непосредственной близости с вокзалом.

Тогда глава ДНР Денис Пушилин назвал это военным преступлением со стороны Украины. В Минобороны РФ заявили в свою очередь что все заявления о якобы совершенной Россией ракетной атаке по ж/д вокзалу города Краматорск являются провокацией.

В ночь на 30 марта в Донецке было зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в жилой многоэтажный дом. Обрушились восьмой и девятый этажи. Из-под завалов достали полуторагодовалого ребенка. Его осмотрели сотрудники скорой медицинской помощи и доставили в нейрохирургическое отделение больницы Донецка.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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