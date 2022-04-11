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ВСУ при наступлении ВС России оставили в Харьковской области новые танки с боекомплектом

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Абсолютно новые танки с полным боекомплектом сдали российским военным украинские войска в Харьковской области. Об этом 11 апреля заявили в Минобороны РФ.

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По данным ведомства, при освобождении населенного пункта Топольское Изюмского района танкисты подняли пушки вверх «и стрельбы никакой не было».

«У них были новые танки, минимум пробега, видимо, сняты с хранения. С полным боекомплектом. Все были рады, что не пришлось вести огонь. Просто сдаются, потому что видят нас, наши танки, нашу технику. И воевать с нами уже не хотят», — рассказал командир танковой роты Тимур.

Он пояснил, что задача была взять населенные пункты и обеспечить коридор для прохода российских сил дальше на юг.

«Наступали на населенный пункт, шли в составе батальонно-тактической группы на своих танках, заходили вперед. Когда брали населенный пункт, они убегали и кричали, что нужна артпомощь, нужен фосфор, чтобы нас выжечь, потому что они уже ничего не могут сделать», — добавил командир.

В Минобороны РФ отметили, что в бою экипажи использовали естественные укрытия после стрельбы по бронетехнике противника. Работу танков поддерживали маневренные группы мотострелковых подразделений на боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетранспортерах БТР-82А с ручными противотанковыми гранатометами и огнеметами.

Ранее, 7 апреля, в Минобороны РФ сообщили о том, что российские военные взяли под контроль Приборостроительный завод в городе Изюме в Харьковской области. Отмечалось, что территорию предприятия превратили в укрепрайон националистические батальоны Украины, они были выбиты.

За день до этого военный эксперт Владислав Шурыгин заявил «Известиям», что резкое усиление ночных ударов по районам сосредоточения украинских войск может говорить о подготовке к новому крупномасштабному наступлению войск РФ и союзников с целью замкнуть кольцо окружения вокруг сил ВСУ в Северодонецке, Лисичанске и Краматорске. По его словам, даже Генштаб Украины был вынужден признать успехи в продвижении российских войск по направлению к Славянску.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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