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Журналист Al Arabiya назвал трагедией удар ВСУ по дому в Донецке

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Иностранным журналистам показали жилой многоэтажный дом в Донецке, который был разрушен в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу. Один из сотрудников СМИ, представитель телеканала Al Arabiya Абдель, в беседе с корреспондентом телеканала «Известия» отметил, что ранее не слышал про эту атаку и ее последствия.

«Именно про этот дом ничего не слышал. Конечно, это трагедия. Я посмотрел, что случилось, пообщался с людьми. Конечно, ужасная ситуация», — сказал он.

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Абдель согласился с тем, что в округе нет военной инфраструктуры, а значит, удар был целенаправленно нанесен по мирным жителям.

В результате атаки украинских военных погибли два человека, один ребенок находится в реанимации.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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