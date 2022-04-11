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Иностранным журналистам показали поврежденный из-за обстрелов ВСУ дом в Донецке

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Иностранных журналистов привезли в Донецк к одному из домов, который был поврежден в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 11 апреля сообщил корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков.

«Сейчас западные коллеги общаются с жителями этого дома, и им рассказывают всю правду: кто ударил по этому дому, что там действительно есть жертвы — два человека, мужчина и женщина и что одна девочка до сих пор находится в реанимации», — заявил журналист.

Ранее в этот же день в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что Вооруженные силы Украины совершили обстрелы по двум районам Донецка.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании их независимости.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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