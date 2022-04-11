Доллар и евро подорожали на шесть рублей в начале торгов на Мосбирже

На открытии торгов в понедельник, 11 апреля, курс доллара показал рост более чем на 6 рублей. Так, по состоянию на 10:10 мск курс составил 82,23 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс евро также вырос по отношению к рублю на 6 рублей — до 89,82 рублей.

Индекс Мосбиржи упал на 0,02% — до 2592 пунктов, долларовый индекс РТС снизился на 4% и на 10:15 мск составил 1036 пунктов.

Днем ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что настоящий курс доллара к рублю составит 74 рубля. По его словам, такой курс выгоден Минфину, так как создает понимание по будущим налоговым сборам и доходам экспортеров.

8 апреля в Промсвязьбанке сообщили, что в апреле-мае стоимость доллара может снизиться до 60–65 рублей при условии, что Центробанк РФ не будет изменять действующие ограничения на операции с валютой.

В тот же день французский экономист Александр дель Валль указал на то, что действия Запада в попытках изолировать Россию могут спровоцировать падение доллара в пользу рубля и китайского юаня. Также специалист перечислил в статье причины, по которым происходит восстановление курса рубля. Среди них — продолжение закупок российского газа странами Европы, устойчивость торговых связей со странами БРИКС, Аравии и Африки.