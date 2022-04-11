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Макрон сохранил лидерство в первом туре после обработки 97% бюллетеней

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Действующий президент Франции Эммануэль Макрон после подсчета 97% бюллетеней сохранил за собой лидерство в первом туре выборов главы государства. По данным МВД республики на 11 апреля, он набирает 27,6% голосов.

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Макрон набирает 27,6%, следом идет основной соперник — глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая набрала 23,41%.

Второе и третье места занимают глава партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 21,95% и основатель движения «Реконкиста» Эрик Земмур — 7,05%.

Абсолютное лидерство кандидатов не было очевидным вплоть до подсчета большей части бюллетеней. Однако жители Франции уже успели выразить свое недовольство предварительными результатами первого тура. Так, в Лионе граждане вышли на улицы с фаерами и плакатами, против полицейских они использовали фейерверки. В Ренне демонстранты возводили баррикады.

Во Франции президент избирается на пять лет путем тайного голосования, проводится два тура выборов.

Первый тур был проведен 10 апреля, второй состоится 24 апреля с участием двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Лидерство Макрона было выявлено только после подсчета 56% бюллетеней. До этого действующего президента обгоняла Ле Пен с результатом 27,5%.

Свое поражение на выборах уже признали в штабе лидера «Непокоренной Франции». «Сегодняшнюю ночь Жан-Люк Меланшон закончил с почти 22% голосов. Это невероятный результат. Спасибо всем тем, кто внес свой вклад. К сожалению, этого недостаточно, чтобы пройти во второй тур», — написал глава избирательного штаба политика Мануэль Бомпар в своем Twitter.

Опрошенные «Известиями» аналитики отметили, что позиции Макрона ослабли, поэтому разрыв между ним и Ле Пен небольшой. Такую ситуацию эксперты объяснили ослаблением «эффекта флага», когда граждане объединяются вокруг лидера страны, и усилением «эффекта кошелька». Кроме того, указали специалисты, Ле Пен отказалась от резких заявлений, что и помогло ей завоевать поддержку сограждан.

Британское издание The Economist полагает, что во втором туре выборов кандидат от «Национального объединения» может получить поддержку не только Земмура, который разделяет ее антииммиграционную политику, но и избирателей, которые в первом туре голосовали за Меланшона. Несмотря на это, журнал предрекает победу Макрону.

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