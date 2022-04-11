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Волгоградцев попросили спасать выпадающих из гнезд бельчат

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Зоозащитники, активисты приюта «Птичий остров» обратились к жителям Волгограда с просьбой спасать выпадающих из гнезд бельчат на Мамаевом кургане. Детеныши либо сами выпадают из-за любознательности, либо их выталкивают взрослые белки.

Волонтеры просят во время прогулок внимательно смотреть на траву, а найденных бельчат класть на теплую подстилку в коробку и приносить в приют. Активисты обещают позаботиться о малышах и найти им новый дом, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру».

Ранее сообщалось, что в Мариупольском зоопарке на фоне действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) животным не хватает корма. После того как зоопарк в конце марта обстреляли украинские военные, в результате чего погибли как люди, так и животные, на связь с учреждением вышли активисты и зоозащитники. Сложность возникла не в том, чтобы купить корм, а в том, чтобы его передать.

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