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Число пострадавших при взрыве в Ступине выросло до семи

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Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Ступине (Московская область) возросло до семи человек. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщает управление МЧС РФ по региону.

«Уточнение: семь пострадавших, в том числе двое погибших. <…> В городском округе Ступино во Дворце культуры организован пункт временного размещения (для жителей дома. — Ред.)», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее было известно о шести потерпевших.

Взрыв газа произошел ранее в этот день в Ступине в жилом доме по адресу: Центральный переулок, д. 4. По предварительным сведениям, причиной происшествия стала неисправность газового оборудования. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва.

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