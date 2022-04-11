Ученые научились прогнозировать места гибели рыбы в Азовском море

В Южном научном центре РАН разработали математическую модель, позволяющую спрогнозировать, где в Азовском море произойдет массовая гибель рыбы. В последние годы это стало распространенным явлением.

Ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН, кандидат технических наук Валерий Кулыгин объяснил RostovGazeta, что зоны, где гибнет рыба, характеризуются низким содержанием кислорода. Обычно для их определения берут пробы воды, но это не дает полной картины.

Методика расчета содержания растворенного кислорода в море, предложенная учеными, разрабатывалась с использованием данных со спутников и математического моделирования. С ее помощью будут созданы карты с отметками зон возможного замора рыбы.

Ранее ученые спрогнозировали повышенную гибель рыбы в Таганрогском заливе. Причиной может быть жаркое лето, которое ожидается в этом году. Из-за жары кислород в водоемах, необходимый для жизни рыб, уменьшится.