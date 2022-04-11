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FT заявила о риске подрыва доллара и финансов США в случае превращения валюты в оружие

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Превращение доллара в оружие может подорвать валюту Соединенных Штатов, а также расколоть международную финансовую систему. Такое мнение 7 апреля выразили аналитики газеты Financial Times.

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По словам экспертов, рестрикции, заморозившие валютные резервы РФ, создали для многих стран стимул к тому, чтобы обходить доллар.

«Открыто превращая таким образом доллар в оружие, США и их союзники рискуют спровоцировать ответный удар, который может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему на конкурирующие блоки, что может ухудшить положение всех сторон», — отмечается в статье.

8 апреля экономист Александр дель Валль заявил, что действия стран Запада для изоляции РФ могут спровоцировать падение доллара в пользу рубля и китайского юаня. Среди причин, по которым происходит восстановление курса рубля, он назвал продолжение закупок российского газа странами Европы, устойчивость торговых связей со странами БРИКС, Аравии и Африки. Кроме того, постоянный рост цен на энергоресурсы позволяет России постоянно получать новую валюту.

5 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что российский рубль хорошо противостоит введенным против России санкциям.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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