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Боксер Кудряшов дал прогноз на предстоящий бой Бикрева и Никулина

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Российский боксер Дмитрий Кудряшов дал 11 апреля прогноз на турнир PRAVDA, в рамках которого предстоит встретиться чемпиону AMC Fight Nights Дмитрию Бикреву с бойцом ММА Тимуром Никулиным.

«Бикрев Дима, мне кажется, более профессионален в плане подготовки и своему подходу к делу. Он чемпион Fight Night, выходец из ММА. Как я слышал, неплохо боксирует и обладает нокаутирующим ударом. Тимур — российский треш-токер, который всегда много говорит, но в крайнем бою, по-моему, у него были проблемы именно в ударной технике», — отметил он.

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В предстоящем поединке для Кудряшова фаворитом будет именно Бикрев, несмотря на то, что на ринг он выходит нечасто.

Кудряшов также отметил, что предстоящий бой обещает быть красочным и зрители останутся довольными.

8 апреля Бикрев также рассказал о своих ожиданиях от предстоящего турнира. Спортсмен заявил, что приложит все усилия для того, чтобы выложиться на ринге на все 100%. А Никулин в свою очередь отметил, что у него есть все шансы на победу, потому что у его соперника был год простоя.

Дмитрий Бикрев известен по участию в турнирах Flight Nigts и Leaguse S-70. В 2016 году был удостоен звания заслуженного мастера спорта России. На его счету 17 профессиональных боев в смешанных единоборствах. Он одерживал победы 13 раз, девять из которых — нокаутом. Последний раз выиграл 13 апреля 2021 года в бою против Гойзы Дазаева. Тогда он защитил свой титул чемпиона Fight Nights в полусреднем весе.

Тимур Никулин — российский 25-летний боец ММА, выступающий в среднем весе. Он активно участвует в поп-ММА — на его счету 11 боев, в восьми из которых он одержал победу. Дебют в кулачных боях состоялся летом 2020 года в организации Hardcore Fighting.

Боксерский турнир PRAVDA состоится 15 апреля, трансляцию которого в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Главным событием турнира станет также бой Вячеслава Рыжего Тарзана Дацика и Сауло Кавалари. Победитель этой пары выйдет в финал и сразится с победителем поединка Вагаб Вагабов – Дмитрий Кудряшов, которые встретятся на ринге в июне. Прямая трансляция боев начнется в 23:00 (мск).

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