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ВСУ сдали российским военным новые танки в Харьковской области

Минобороны России: ВСУ сдали российским военным абсолютно новые танки в Харьковской области
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдали российским военным абсолютно новые танки с полным боевым комплектом в Харьковской области. Об этом в понедельник, 11 апреля, заявили в Минобороны РФ.

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В оборонном ведомстве уточнили, что это произошло при освобождении населенного пункта Топольское Изюмского района. Тогда украинские танкисты сдались, подняв пушки вверх.

«У них были новые танки, минимум пробега, видимо, сняты с хранения. С полным боекомплектом. Все были рады, что не пришлось вести огонь. Просто сдаются, потому что видят нас, наши танки, нашу технику. И воевать с нами уже не хотят», — рассказал командир танковой роты Тимур.

Он сообщил, что при взятии населенного пункта противники убегали при виде российских войск.

«Наступали на населенный пункт, шли в составе батальонно-тактической группы на своих танках, заходили вперед. Когда брали населенный пункт, они убегали и кричали, что нужна артпомощь, нужен фосфор, чтобы нас выжечь, потому что они уже ничего не могут сделать», — отметил Тимур.

По словам командира, взять населенные пункты им было необходимо, чтобы обеспечить коридоры для прохода российских войск дальше на юг.

9 апреля украинские военные признались в снижении боевого духа среди бойцов ВСУ, определив его уровень как «ниже среднего».

В тот же день в оборонном ведомстве рассказали, что российские высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили крупный склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в районе Новомосковска Днепропетровской области. Кроме того, в Полтавской области на военном аэродроме Миргород в ходе воздушной разведки были выявлены и уничтожены принадлежащие Воздушным силам Украины истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8, а также склад с авиационными средствами поражения.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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