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ВКС России сбили украинский беспилотник на севере Крыма

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На севере Крыма был сбит украинский беспилотный аппарат (БПЛ). Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщает источник «РИА Новости» в экстренных службах.

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В сообщении отмечается, что, по предварительной информации, системой противовоздушной обороны (ПВО) украинский беспилотник был сбит на севере Крыма около поселка Таврический.

По словам источника, обломки повредили один из домов. Информации о пострадавших нет. На месте работают представители силовых ведомств региона.

Ранее, 10 апреля, корреспондент «Известий» Мери Бадунц рассказала, что поселок Таврический в Крыму был обстрелян. По словам местных жителей, они увидели зарево, затем прилетел снаряд. Сообщается, что в поселке некоторое время не было электричества.

9 апреля пограничный пост в Курской области был обстрелян из минометов со стороны Украины. Как заявил губернатор региона Роман Старовойт, ответным огнем российских пограничников и Вооруженных сил огневая точка была подавлена. Он пояснил, что находится на постоянной связи с военными, ситуация в приграничных районах под контролем.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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