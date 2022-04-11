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Депутат Госдумы предложил запретить госслужащим выезд за границу

Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить выезд госслужащих за рубеж, кроме госзадач
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Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что госслужащие в текущих условиях не должны покидать Россию.

«Считаю, что в этот ответственный период никто не должен осуществлять даже «самые запланированные» поездки, если это не касается государственных задач», — высказался Хамзаев в понедельник, 11 апреля, в беседе с «РИА Новости».

Он отметил, что депутаты «Единой России» обязаны уведомлять руководство партии при выезде за границу, и предложил распространить эту практику на других чиновников.

По его мнению, госслужащие на данный момент должны находиться «со своим народом» и заниматься внутренними вопросами.

В марте стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект о праве ЦБ ограничивать выезд банкиров из России, пишет «Газета.Ru».

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